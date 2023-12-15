Семеро учнів Тернопільської області отримали стипендії Президента України. Список дітей

Семеро учнів Тернопільської області отримали стипендії Президента України за результатами проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2022/2023 навчальному році.

Цю нагороду щорічно призначають молодим людям, які виявляють глибокий інтерес до вивчення науки поза шкільною програмою, прагнуть проводити дослідження, беруть участь у конференціях, перемагають в олімпіадах.

Цьогоріч серед переможців інтелектуальних змагань стипендії отримали:

🔸Барановський Богдан Віталійович (Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області);

🔸Заяць Яна Михайлівна (Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області);

🔸Пархоменко Ванеса (Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області);

🔸Рибчинська Дарина Валеріївна (Тернопільська класична гімназія Тернопільської міської ради Тернопільської області);

🔸Марков Діоген Олександрович (Навчально-виховний комплекс «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» Кременецької міської ради);

🔸Чумак Карина Миколаївна (Шумбарська гімназія Шумської міської ради);

🔸Остапчук Богдан Валерійович (Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міської ради Тернопільської області).