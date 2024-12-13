Вранці 13 грудня росія завдає масованого удару по українській енергетиці, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження”.

Укренерго повідомило, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти відключень електроенергії буде більше.

“З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго”, – повідомили в Укренерго.