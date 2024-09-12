Колонки-качалки у Тернополі. Список адрес

🤓Добре все знати. І орієнтуватися в розташуванні справних колонок-качалок (або трубчастих колодязів) на вулицях рідного міста — звичка корисна, кажуть у «Тернопільводоканалі».

💧Тому сьогодні публікуємо перелік адрес, за якими у Тернополі можна знайти колонку-качалку й набрати води. Станом на вересень у місті налічується 56 справних колонок-качалок.

☝️А на балансі КП «Тернопільводоканал» загалом перебуває 65 колонок-качалок.

📌Нагадуємо, якщо свердловина глибока, то процес набирання води з трубчастого колодязя вимагатиме фізичної витривалості. Доведеться зробити близько 70 натискань. Або ще більше, якщо колонкою-качалкою користуються нечасто.

Виробничі підрозділи підприємства стежать за справністю колонок-качалок. А спеціалістки лабораторії хіміко-бактеріологічного контролю питної води регулярно беруть проби води з колонок. Та все ж перед вживанням воду з колонки-качалки просимо попередньо прокип’ятити.

🔹Вул. Бережанська,7

🔹Вул. Бережанська,55

🔹Вул. Білецька,19

🔹Вул. Броварна,10

🔹Вул. Бродівська,6

🔹Вул. Валова,7

🔹Вул. Городня,1

🔹Вул. Гребінки,12

🔹Вул. Грушевського, 9

🔹Вул. Гнатюка, 20

🔹Вул. Дружби,1

🔹Вул. Дружби,6

🔹Вул. Збаразька,3-5

🔹Вул. Злуки, 55

🔹Вул.Золотогірська, 8

🔹Вул. Квітова,17

🔹Вул. Квітова, 12

🔹Вул. Київська, 11

🔹Вул. Коновальця,20

🔹Вул. Корольова,8

🔹Вул.Купчинського, 14

🔹Вул. Героїв Крут,11

🔹Вул. Кульчицької,9

🔹Вул. Куток,16

🔹Вул. Л.Українки,33

🔹Вул. Лозовецька,4

🔹Вул. Лучаковського,10

🔹Вул. Мазепи,5

🔹Вул. Микулинецька,48

🔹Вул. Молодіжна,14

🔹Вул. Мостова,13

🔹Вул Новий Світ,1

🔹Вул. Над Яром ,8

🔹Вул. Нечая,29

🔹Вул. Нечая,4

🔹Вул.Опільського,12

🔹Вул. Острозького,45

🔹Вул. Захисників України,5

🔹Вул. Просвіти,23

🔹Вул. К.Савури, 7

🔹Вул. Стадникової,19

🔹Вул. Садова,18

🔹Вул. Стуса,6

🔹Вул. Тернопільська,2

🔹Вул. Тернопільська, 54

🔹Вул. Тарнавського,2

🔹Вул. Фестивальна, 20

🔹Вул. Хліборобна,30

🔹Вул.Патріарха Любомира Гузара,1

🔹Вул. Патріарха Любомира Гузара,15

🔹Вул. Чернівецька,13

🔹Вул. Яблунева,3

🔹Вул. Чумацька, 25

🔹Вул. 15-те квітня,5

🔹Вул. 15-те квітня, 27

🔹Вул. 15-те квітня ,45-47