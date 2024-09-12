Колонки-качалки у Тернополі. Список адрес
🤓Добре все знати. І орієнтуватися в розташуванні справних колонок-качалок (або трубчастих колодязів) на вулицях рідного міста — звичка корисна, кажуть у «Тернопільводоканалі».
💧Тому сьогодні публікуємо перелік адрес, за якими у Тернополі можна знайти колонку-качалку й набрати води. Станом на вересень у місті налічується 56 справних колонок-качалок.
☝️А на балансі КП «Тернопільводоканал» загалом перебуває 65 колонок-качалок.
📌Нагадуємо, якщо свердловина глибока, то процес набирання води з трубчастого колодязя вимагатиме фізичної витривалості. Доведеться зробити близько 70 натискань. Або ще більше, якщо колонкою-качалкою користуються нечасто.
Виробничі підрозділи підприємства стежать за справністю колонок-качалок. А спеціалістки лабораторії хіміко-бактеріологічного контролю питної води регулярно беруть проби води з колонок. Та все ж перед вживанням воду з колонки-качалки просимо попередньо прокип’ятити.
🔹Вул. Бережанська,7
🔹Вул. Бережанська,55
🔹Вул. Білецька,19
🔹Вул. Броварна,10
🔹Вул. Бродівська,6
🔹Вул. Валова,7
🔹Вул. Городня,1
🔹Вул. Гребінки,12
🔹Вул. Грушевського, 9
🔹Вул. Гнатюка, 20
🔹Вул. Дружби,1
🔹Вул. Дружби,6
🔹Вул. Збаразька,3-5
🔹Вул. Злуки, 55
🔹Вул.Золотогірська, 8
🔹Вул. Квітова,17
🔹Вул. Квітова, 12
🔹Вул. Київська, 11
🔹Вул. Коновальця,20
🔹Вул. Корольова,8
🔹Вул.Купчинського, 14
🔹Вул. Героїв Крут,11
🔹Вул. Кульчицької,9
🔹Вул. Куток,16
🔹Вул. Л.Українки,33
🔹Вул. Лозовецька,4
🔹Вул. Лучаковського,10
🔹Вул. Мазепи,5
🔹Вул. Микулинецька,48
🔹Вул. Молодіжна,14
🔹Вул. Мостова,13
🔹Вул Новий Світ,1
🔹Вул. Над Яром ,8
🔹Вул. Нечая,29
🔹Вул. Нечая,4
🔹Вул.Опільського,12
🔹Вул. Острозького,45
🔹Вул. Захисників України,5
🔹Вул. Просвіти,23
🔹Вул. К.Савури, 7
🔹Вул. Стадникової,19
🔹Вул. Садова,18
🔹Вул. Стуса,6
🔹Вул. Тернопільська,2
🔹Вул. Тернопільська, 54
🔹Вул. Тарнавського,2
🔹Вул. Фестивальна, 20
🔹Вул. Хліборобна,30
🔹Вул.Патріарха Любомира Гузара,1
🔹Вул. Патріарха Любомира Гузара,15
🔹Вул. Чернівецька,13
🔹Вул. Яблунева,3
🔹Вул. Чумацька, 25
🔹Вул. 15-те квітня,5
🔹Вул. 15-те квітня, 27
🔹Вул. 15-те квітня ,45-47