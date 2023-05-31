Містечко на Тернопільщині віддало майже 5 млн грн чоловікові чиновниці мерії

Мерія містечка Хоростків, що налічує менше 7000 мешканців, за рік уклала десятки угод (загалом майже на 5 млн грн) з чоловіком однієї з високопоставлених чиновниць мерії. Виявити це вдалося завдяки помилці «успішного підприємця» – в одному з договорів замість свого контактного номера він вказав телефон дружини.

19 травня Хоростківська міська рада уклала з підприємцем Юрієм Піком пряму (безконкурентну) угоду на капітальний ремонт майданчика біля міського ліцею №1 вартістю 1,44 млн грн.

Наразі це найбільший підряд Юрія Піка, який зареєструвався підприємцем у лютому минулого року – але далеко не перший. Загалом Юрій Пік уклав з Хоростківською міськрадою 71 угоду майже 5 млн грн, а перші будівельні підряди від міськради почав отримувати уже за три місяці після реєстрації.

Причини такої прихильності міськради до підприємця-початківця НГЛ вдалося з’ясувати завдяки помилці Юрія Піка, який в одній з угод замість свого контактного телефона вказав номер своєї дружини Тетяни Пік, яка з 2021 року очолює відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Хоростківської міської ради.

Юрій Пік відмовився коментувати НГЛ такі обставини своєї співпраці з міськрадою, але заявив, що дружина не впливає на його успіхи у бізнесі.

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