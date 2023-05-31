Митрополит Епіфаній звершив у Тернополі молебень за перемогу України

Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви 30 травня 2023 року очолив у храмі на честь святого апостола Андрія Першозваного у Тернополі молебень за українське військо, державу та народ в час нашестя чужинців.

Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію співслужили митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло та численне місцеве духовенство, повідомляєпресслужба Київської митрополії.

Під час відправи лунали молитовні прохання за українських воїнів, щоб Господь дав ї повернутися здоровими і в мирі.

Звертаючись до присутніх зі словом після молебню Його Блаженство зазначив про важливість спільної молитви, а особливо щодо нашої перемоги – перемоги правди і світла.

«Коли ми разом збираємося і молимося, то відчуваємо дію Божої благодаті. А це найбільше щастя – відчувати Господню присутність. Однак для цього потрібно бути Його справжніми учениками – мати любов між собою. Ту справжню любов, яка дає сили для жертовності і не сумісна з гріхом та злом. Тож ми маємо єднатися в такій любові до Батьківщини і тоді Господь подасть нам перемогу і справедливий мир», – зокрема сказав Митрополит Епіфаній.