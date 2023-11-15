Мурал Єдності тепер є і на Тернопільщині!

«Арт-робота розміром 6 метрів на 7 метрів створена в рамках реалізації міжнародного соціально-мистецького проєкут “Artolusion” відтепер прикрашає Будинок культури у Скалатській територіальній громаді, – повідомляє міська рада.

Тернопільський осередку Благодійного фонду «Рокада», за підтримки УВКБ ООН разом з художницями Катериною Рудаковою та Дарією Прохорчук і при сприянні Скалатської громади тиждень працювали над створенням муралу. — розповів Нестор Тернопільський, координатор Благодійного фонду «Рокада».

Головна ідея цього проєкту в тому, що художниці відповідали за так звану «дорослу» частину композиції, що зображає батьків, які огортають руками своє дитя — оберігаючи його від негараздів світу. «Молодшу» частину муралу створювали діти, зокрема і внутрішньо перемішених осіб. Вони зобразили велетенське серце, кожен куточок якого символізує щасливе життя: «любов», «сім’ю», «природу», «тварин», «птахів». Словом, усі ті поняття, що асоціюються у дітей із щастям. В результаті дружньої спільної роботи із знайомста, обговорення та обміну думками згодом вийшов “велитенський дитячий малюнок”.

Тож скалатчан і гостей міста запрошують відвідати Мурал Єдності, що в Скалаті, на проспекті Тараса Шевченка, 5.