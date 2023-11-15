На Тернопільщині в пожежі загинув чоловік

14 листопада, близько 00:00, в с. Великі Вікнини Вишнівецької ТГ Кременецького району сталася пожежа в приватному житловому будинку. На місці надзвичайної події виявлено без ознак життя 60-річного власника будинку. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Внаслідок пожежі пошкоджено ліжко на площі 2 м.кв, частково пошкоджено одяг потерпілого, а також облицювання стін на площі 5 м.кв. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучались до ліквідації пожежі.

Ймовірною причиною виникнення пожежі та, як наслідок, загибелі людини, стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Ця подія слугує страшним нагадуванням про те, до чого може призвести нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. Головне управління ДСНС України у Тернопільській області закликає всіх мешканців краю бути уважними та обережними при користуванні пічним опаленням. Пам’ятайте, що несумлінність у питаннях безпеки може мати невідворотні наслідки.