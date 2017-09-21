Петру Миклащуку зі Збаражу лікарі дали півроку, – рідні благають про допомогу

Петру Миклащуку зі Збаража Термінова потрібна допомоги. Рідні надіються на допомогу небайдужих.

З березня 2015 року Петро стоїть на обліку в Консультативній поліклініці ДУ “Інститут патології крові та транфузійної медицини НАМН України”, з діагнозом – “Хронічна мієлоїдна лейкомія, бластна криза”.

Для лікування цієї хвороби потрібна термінова операція, яка на сьогоднішній день не доступна в Україні, вартість якої приблизно складає 100-120 тис.доларів.

Реквізити: Збаразька РОТЧХ ; іден.код – 25934608; № р/р – 26000300665683; АТ Ощадбанк; МФО – 338545; Призначення платежу: благодійна допомога для Миклащук Петра Петровича.

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