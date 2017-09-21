Завтра у Тернополі влаштують велопробіг

22 вересня, з нагоди Міжнародного дня без автомобіля, у Тернополі влаштують велопробіг. Захід організовує Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Мета акції – нагадати громадськості про проблеми, які несе за собою автотранспорт, в першу чергу йдеться про високий рівень забруднення повітря. На сьогоднішній день велика кількість автомобілів є глобальною проблемою. Тому щороку, 22 вересня, у понад тридцяти країнах проходить акція для того, щоб переконати водіїв скористатися в цей день громадським або альтернативним видом транспорту – велосипедом.

У Тернополі відбудеться велопробіг за наступним маршрутом – Театральний майдан, пляж «Циганка», Надставна церква, «Дальній пляж». Реєстрація учасників заходу розпочнеться об 11.45. Старт – о 12.00.