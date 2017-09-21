У доброї справи великі крила, – особливий подарунок для жителів с. Рохманів (фото)

Немає нічого кращого, аніж дитячий сміх, щасливі оченята та непідробна радість. Для дітей населених пунктів Шумської громади радість подарила міська рада, коли вирішила закупити ігрові майданчики.

Для жителів с. Рохманів був подарунок особливим, оскільки заодно і запланували створення майданчику на місці, де колись стояв клуб, місце яке асоціювалося із руїнами. Початок роботи затягувався. Здавалося, що є все, але чогось не вистачало. Першим і значним поштовхом стала допомога від Ніколайчука Юрія, який посприяв у завезенні землі на місце майбутнього майданчика. Долучилися фінансово і приватні підприємці Ковальчук М., ПП Іщук М., ПП «Агроюніт-Захід», ПП Стасишин В. Кошти пішли на оплату палива для транспортних засобів, які вирівнювали територію, закупівлю матеріалів для створення огорожі, цементу, щебеню. Благодійний фонд «Батьківський край» замовив на 10 тис. грн. ігровий комплекс «Котигорошко» та пісочницю, як подарунок для маленьких жителів села.

Найбільші слова вдячності адресую активістам, мешканцям села Рохманів, які долучилися до доброї справи. Приходили люди, незважаючи на зайнятість у літній період власним господарством, знаючи, що не отримають за роботу жодну плату. Пропонували свої ідеї, приносили свої інструменти, залучали друзів. Окрема подяка Ваврійчуку І., Дзеруку В., Мельнику В., Мельнику Н., Табачуку Г., Шишку А., які приходили завжди на допомогу. Чого варта допомога від підлітків, які збирали каміння, допомагали ставити огорожу, самі покрасили усі металеві стовпчики. Особливість цього дитячого майданчика, що він зроблений із великою любов’ю.

Також висловлюю подяку жителям с. Залужжя та с. Обич, які встановлювали елементи ігрового дитячого майданчика (каруселі, балансир та гірку), які надала Шумська міська рада.

Хочеться виразити щирі слова вдячності всім тим людям, які не байдужі до долі нашого села та вносять посильний внесок у покращення благоустрою. Ціна ошатності нашого краю може залежати не від захмарних капіталовкладень, а від особистої участі, від бережного ставлення до навколишнього середовища, усвідомлення того, що порядок у селі, як у власній домівці, залежить особисто від кожного з нас.

Сьогоднішній приклад засвідчив, що зробити добру справу можна лише за умови об’єднання наших зусиль. Кожному, хто долучився до створення дитячого майданчика, зрозуміло: радість в очах дітей – насправді те, заради чого варто жити й працювати.

З вдячністю в.о. старости Рохманів Карп’юк В.В.