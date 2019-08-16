Як стало відомо журналістам Чортків.Онлайн, вчора на Чортківщині протестувальники перекрили дорогу державного значення через її аварійно-небезпечний стан. На акцію протесту вийшли жителі села Товстеньке, Гусятинщини та навколишніх сіл та перекрили дорогу Тернопіль-Скалат-Жванець (відрізок Пробіжна-Чайка). Люди рухаються по пошкодженних ділянках доріг і вимагають, аби на місце прибули представники державних служб автомобільних доріг та звернули увагу.

Районна влада зробити нічого не може, бо дороги державного значення обслуговує обласна служба автодоріг, хоча неодноразово звертались в усній та письмовій формі, – повідомляють у Чортківській райдержадміністрації. Тому люди ідуть до крайнощів. На трасі утворився затор. Правопорядок на місці події забезпечують правоохоронці. Люди вимагають зробити безпечною ділянку дороги.

До людей вийшов перший заступник голови райдержадміністрації Іван Заболотний. Чиновник повідомив, що ремонт доріг здійснюється згідно затвердженого Переліку на 2019 рік. Також мітингувальники спілкувались у телефонному режимі із керівником служби автомобільних доріг, який обіцяв до кінця серпня провести ямковий ремонт даної дороги.