У Тернополі п’яний водій скоїв ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 серпня в м. Тернопіль по вул. Лучаківського, 2. Близько 23.00 годин через зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen LT 35» та легкового автомобіля «Chevrolet Aveo» (таксі «Пілот») відбулося перекидання мікроавтобуса, внаслідок якого постраждали водій та пасажир

Потерпілих, обоє мешканці м. Тернополя, було госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню, де було встановлено, що у 35-річного водія мікроавтобуса закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні забійні рани голови, травматична екстракція зубів та стан алкогольного сп’яніння. У 31-річного пасажира діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта та забійну рану правого вуха.