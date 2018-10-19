Як вільно мандрувати по світу та працювати дистанційно, навчать у Тернополі

Як вільно мандрувати по Світу в стилі Digital Nomad та працювати дистанційно, заробляючи від $1000? В рамках проекту Digitality Expert тернополян цього навчатимуть.

Приєднатися до заходу можна за посиланням: http://bit.ly/2QXOBAG.

“Доки ти мандруєш від одного міста до іншого, чи від країни до країни, ти можеш з кожного куточку світу контролювати одним кліком всю свою діяльність, яка здійснюється без твоєї прямої участі, — зазначають організатори семінару, який відбудеться у Тернополі 23 жовтня. — Ти працюєш дистанційно – гроші йдуть і це пряма інвестиція в майбутні твої подорожі. Мандруючи в один кінець світу, ти легко вдихаєш повітря свободи, задоволення та кайфу від життя і не турбуєшся про те, як і куди їхати далі. Кожен твій день є збільшенням твого доходу, незалежно від місця, в якому перебуваєш (працюючи всього лиш по декілька годин на тиждень). Це називається DIgital Nomad LifeStyle”.

Запрошуємо зануритись у Digital Nomad LifeStyle та зробити перші кроки до своїх мрій.

Тож, Тобі сюди, якщо ти:

– Хочеш вільно Подорожувати

– Шукаєш спосіб та можливості це Реалізувати

– Хочеш заробляти онлайн і мати Власну Справу

– Хочеш вивести свій бізнес-проект на Новий Рівень

– Хочеш працювати в ІТ, не вивчаючи код

Як вільно мандрувати по Світу в стилі Digital Nomad та працювати дистанційно, заробляючи від $1000 – це практичний семінар, основна ціль якого – показати, що можливостей є значно більше, ніж ми звикли думати.

Кожен може вільно подорожувати, добре заробляти і працювати дистанційно, займаючись при цьому улюбленою справою. Питання завжди лиш в тому, які кроки треба зробити…

Що ти дізнаєшся у презентації?

– Як можна працювати дистанційно?

– Хто такі Digital Nomad’и?

– Що потрібно для того, щоб стати DN?

– Чому є сенс переходити в Online?

– Як зробити перший крок?

– Які можуть бути підводні камені?

– Покроковий алгоритм Успіху в онлайн сфері

Про спікера нашого заходу – Юрія Старика

– Digital Coach. Entrepreneur. Web Developer

– Засновник трьох бізнес-проектів, основна мета яких – це якісний Digital сервіс та професійний розвиток

– Експерт з оперативної розробки сайтів та WordPress

– Заробляє дистанційно і допомагає це робити іншим, подорожуючи при цьому по 120 днів/рік

Вартість участі – [50 грн].

Реєстрація: http://bit.ly/2QXOBAG