Як вільно мандрувати по світу та працювати дистанційно, навчать у Тернополі
Як вільно мандрувати по Світу в стилі Digital Nomad та працювати дистанційно, заробляючи від $1000? В рамках проекту Digitality Expert тернополян цього навчатимуть.
Приєднатися до заходу можна за посиланням: http://bit.ly/2QXOBAG.
“Доки ти мандруєш від одного міста до іншого, чи від країни до країни, ти можеш з кожного куточку світу контролювати одним кліком всю свою діяльність, яка здійснюється без твоєї прямої участі, — зазначають організатори семінару, який відбудеться у Тернополі 23 жовтня. — Ти працюєш дистанційно – гроші йдуть і це пряма інвестиція в майбутні твої подорожі. Мандруючи в один кінець світу, ти легко вдихаєш повітря свободи, задоволення та кайфу від життя і не турбуєшся про те, як і куди їхати далі. Кожен твій день є збільшенням твого доходу, незалежно від місця, в якому перебуваєш (працюючи всього лиш по декілька годин на тиждень). Це називається DIgital Nomad LifeStyle”.
Запрошуємо зануритись у Digital Nomad LifeStyle та зробити перші кроки до своїх мрій.
Тож, Тобі сюди, якщо ти:
– Хочеш вільно Подорожувати
– Шукаєш спосіб та можливості це Реалізувати
– Хочеш заробляти онлайн і мати Власну Справу
– Хочеш вивести свій бізнес-проект на Новий Рівень
– Хочеш працювати в ІТ, не вивчаючи код
Як вільно мандрувати по Світу в стилі Digital Nomad та працювати дистанційно, заробляючи від $1000 – це практичний семінар, основна ціль якого – показати, що можливостей є значно більше, ніж ми звикли думати.
Кожен може вільно подорожувати, добре заробляти і працювати дистанційно, займаючись при цьому улюбленою справою. Питання завжди лиш в тому, які кроки треба зробити…
Що ти дізнаєшся у презентації?
– Як можна працювати дистанційно?
– Хто такі Digital Nomad’и?
– Що потрібно для того, щоб стати DN?
– Чому є сенс переходити в Online?
– Як зробити перший крок?
– Які можуть бути підводні камені?
– Покроковий алгоритм Успіху в онлайн сфері
Про спікера нашого заходу – Юрія Старика
– Digital Coach. Entrepreneur. Web Developer
– Засновник трьох бізнес-проектів, основна мета яких – це якісний Digital сервіс та професійний розвиток
– Експерт з оперативної розробки сайтів та WordPress
– Заробляє дистанційно і допомагає це робити іншим, подорожуючи при цьому по 120 днів/рік
Вартість участі – [50 грн].
Реєстрація: http://bit.ly/2QXOBAG