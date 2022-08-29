13:09 | 29.08.2022
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На Кременеччині шукають потопельника

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Пошуки потопельника продовжуються

28 серпня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в місцевому ставку с. Великі Бережці Кременецької територіальної громади Тернопільського району під час купання потонув чоловік, 1983 року народження. На місце події залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.
Пошукові роботи на поверхні води результатів не дали та будуть продовжені, із залученням віділлення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління, 29 серпня.

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