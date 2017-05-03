На Лановеччині під носом у влади знищують завод, який боронити вийшли самі люди (фоторепортаж)

За мовчазної згоди влади Лановецький район втрачає цукровий завод.

Потужності підприємства йдуть на продаж у роздріб, район втрачає понад 150 робочих місць та перспективу хоч колись відновити виробництво. Податків за землю ніхто не платить і платити не збирається, на цьому наголошує народний депутат від Тернопільщини Михайло Головко.

Проблеми зі згаданим підприємством виникати почали вже давно. З 2014 року завод працював з перебоями, зрештою і зовсім зупинився, а працівників відправили на біржу. Хоч підприємець, що займався заводом і обіцяв діяльність відродити, але в результаті розмістив на території лише бурякоприймальні майданчики.

Ще на початку 2017 року люди помітили активність на території заводу, тоді ж почалися перші акції протесту, викликані загрозою вивезення устаткування із приміщень цукрового заводу. Люди були зокрема обурені планами підприємців доукомплектовувати обладнанням із Лановецького заводу – більш перспективні та прибуткові підприємства. Такий крок, на думку ланівчан, поставить крапку у питанні відновлення роботи їх заводу.

– 28 квітня люди організували чергову акцію, адже хотіли поспілкуватися з власниками. Звичайно, що власникам нема часу для громади, а псевдо-охоронці, які навіть не мають жодного посвідчення, ревно стережуть завод, на якому повних ходом йде вирізання агрегатів. Люди обурювалися, що голова РДА не знайшов часу щоб особисто оглянути завод та засвідчити факти порушення трудового та податкового законодавства. Очевидно, що підприємство, яке розкрадає майно заводу, використовує незареєстрованих працівників, – розповів Михайло Головко, який перебував безпосередньо на місці, з людьми.

Попри небажання псевдо-охоронців виконати статтю 17 Закону України «Про статус народного депутата України», обранцю вдалося оглянути завод та встановити, що вивезено центрифуги, готуються на вивіз мотори. З кожним днем завод йде під ніж!

– Направив депутатське звернення на голову Лановецької міської ради з вимогою терміново скликати засідання виконавчого комітету на якому ухвалити рішення про повне блокування виїздів з цукрового заводу для зупинення вирізання та розпродажу агрегатів, – зазначив нардеп.

Також Михайло Головко звернувся до голови Лановецької РДА з вимогою залучити Державну інспекцію України з питань праці для встановлення осіб, які перебувають на території заводу без належно оформлених документів та наявності дозволів для проведення робіт із порізки великогабаритних конструкцій, а також вилучити автобуси, які були виявлені на території заводу у зону АТО для потреб ЗСУ.