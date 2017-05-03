У Тернополі затримали професійного “кишенького злодія”

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою звернулася 35-річна жителька обласного центру і повідомила про те, що з її сумочки зник мобільний. Засіб зв’язку жінка втратила під час проїзду в маршрутному таксі.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські міськвідділу спільно з працівниками управління кримінальної поліції встановили, мобільний потерпілої викрав житель Хмельницького – професійний кишенькар. Чоловік уже не раз відбував покарання за вчинення крадіжок. Цього разу його затримали львівські правоохоронці, і тепер ледь не з усієї Західної України надходить інформація про причетність зловмисника до злочинів.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Речовий доказ у нього вилучено. Зараз він перебуває в одному з слідчих ізоляторів Львова.