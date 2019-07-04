На межі Чортківського і Гусятинського районів невідомі зірвали Державний прапор і зламали флагшток

3 липня до редакції ЧортківCity завітав головний лікар Кривеньківської лікарської амбулаторії Василь Попадюк, котрий поділився світлиною, поміщеною нижче.

Фото Василя Попадюка

З його слів, тижнів два-три тому хтось невідомий під покровом ночі вчинив наругу над державною символікою України на межі нашого і Гусятинського районів, й зігнутий флагшток досі нагадує про вчинене злодіяння. Тією дорогою часто їздить поліція, представники влади, не може бути такого, щоб досі ніхто на це не звернув увагу.

Шість флагштоків на межі Чортківщини з сусідніми районами були встановлені торік, 23 серпня, у День Державного Прапора України. Урочисті церемонії його підняття відбувалася за маси народу, полотнища освячувалися священиками. Та, з усього видно, є поміж нас і такі, чия нечиста рука здатна замахнутися на святе.

«Хіба з якої фури можна було дістатись на таку висоту, щоб зігнути металеву трубу навпіл, – каже Василь Іванович. Цією справою неодмінно мала б зайнятись Служба безпеки України».