Піша хода чисельністю у понад тисячу осіб вирушить із Тернополя до Зарваниці 12 липня:

Піша хода чисельністю у понад тисячу осіб вирушить із Тернополя до Зарваниці в п’ятницю, 12 липня. Долучатися можуть усі охочі. Збір паломників відбудеться вранці поблизу Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Піша проща розпочнеться зі Святої Літургії о 7-й годині ранку. Відтак буде формування колони. Запис паломників відбуватиметься біля катедри та біля пам’ятника Данила Галицького. Реєстуватимуть не лише прочан, а й їхні валізи. Багаж традиційно везтимуть окремим транспортом.

Кожна група матиме свого священника, який супроводжуватиме людей, сповідатиме їх. Традиційно на ночівлю колона зупиниться у Стусові. Тут відбудеться Свята Літургія. Ночуватимуть паломники у закладі призначеному для хворих дітей, проте ліжками організатори не забезпечують. Тому закликають паломників взяти з собою намети та каримати. Окрім того потрібно мати особистий посуд, медикаменти, сонцезахисні засоби, препарати від укусів комарів, головний убір, дощовик, зручний одяг і взуття.

Обов’язкові духовні елементи прощі – вервечка і молитовник.

Першого дня будуть зупинки у Мишковичах і Микулинцях, де люди зможуть відпочити і перекусити.

На другий день колона зупинятиметься також у Тютькові та Золотниках.

Управління транспорту Тернопільської міської ради забезпечує усі тернопільські парафії автобусами для тих прочан, які не можуть іти пішки, але хочуть долучитися до прощі.

Програма прощі:

Субота, 13 липня

16.00 – Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом (каплиця біля парафіяльної церкви).

18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).

19.30 – Архиєрейська Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

22.00 – Похід зі свічками до чудотворного місця.

22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці (площа біля собору).

00.00 – Панахида за загиблими воїнами в АТО.

00.30 – Освячення води. Хресна дорога.

00.30 – Духовно-мистецька програма (співоче поле).

00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 14 липня

07.00 – Утреня (собор).

08.30 – Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.

09.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.

11.30 – Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

12.00 – Божественна Літургія (собор).

14.00 – Божественна Літургія (собор).