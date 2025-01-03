На Монастирищині під час сварки син поранив батька
З непроникаючою колото-різаною раною грудної клітки до лікарні бригада швидкої допомоги доправила жителя одного із сіл Монастириської територіальної громади. Тілесні ушкодження під час сварки 61-річному чоловікові завдав його син.
Суперечку між родичами побачив сусід, а коли молодий чоловік поранив батька, побіг їх розбороняти. Після того викликав поліцію та медиків.
Потерпілого госпіталізували до травматологічного відділення, а щодо сина дізнавачі Бучацького відділення поліції відкрили провадження відповідно до статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.