21 рік — і вічна слава: Олександр Вусатюк віддав життя за Україну

21-річний Олександр Вусатюк, випускник Коропецького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, загинув 19 жовтня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині. Лейтенант, який був старшиною роти в ліцеї, віддав своє життя, прикриваючи відхід групи з бойового завдання. Його загибель стала величезною втратою для родини, друзів та всієї України.

Олександр був розумним, вихованим і сильним молодим чоловіком. Він став справжнім прикладом для молодших ліцеїстів, був активним учасником патріотичних заходів у ліцеї. Після закінчення навчання він вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України та став офіцером. Він також став учасником бойових дій в мобільному прикордонному загоні «Дозор» на Херсонському напрямку.

“Перед закінченням ліцею, його побратими плакали, прощаючись з ним. Він був для них наставником, старшиною, на якого завжди можна було покластися”, — згадують про Олександра його товариші по службі.

Після закінчення академії в 2025 році Олександр одружився, а вже через кілька місяців відправився на фронт, аби захищати свою країну від агресії Росії. Олександр був справжнім героєм, без вагань ставши в стрій з перших днів повномасштабної війни.

Його загибель стала величезною трагедією для його родини, друзів та усіх, хто його знав. Він загинув, захищаючи нашу землю від ворога, та залишиться в пам’яті всіх як сміливий і відданий патріот.

Поховали Олександра в рідному селі Солобківці на Хмельниччині. Герої не вмирають — його пам’ять житиме в серцях усіх, хто знав його та хто плекав велику вдячність за його самопожертву.