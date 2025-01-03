Тернополяни боргують понад 60 млн. грн за холодну воду

Cтаном на грудень 2024 року заборгованість серед населення за послуги, надані «Тернопільводоканалом», становить майже 60 млн грн., повідомляють у КП.

Борг створює чимало клопотів для споживачів. Боржнику, який вперто ігнорує щомісячні платіжки, загрожує арешт майна, платіжних карток, примусове стягнення заборгованості чи відключення квартири від послуги централізованого водовідведення. Тобто, абоненти, які тривалий час не оплачують комунальні послуги, одного дня можуть зіткнутися ще й з проблемою непрацюючого туалету.

Окрім цього, заборгованість споживачів негативно впливає на діяльність «Тернопільводоканалу». Своєчасна оплата комуналки — це ваш невеличкий, але важливий вклад в безперебійне й стабільне забезпечення міста питною водою, відкачування й очищення стоків, ремонт труб і осучаснення мереж.