Без прав та п’яна, – “Зірка” соцмереж знову відзначилася у Тернополі

Учора ввечері, близько 22-ї години, на вулиці Лозовецькій патрульні зупинили автомобіль Nissan, у якого не підсвічувався державний номерний знак. Повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.



Під час спілкування з водійкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянка погодилася пройти перевірку на місці за допомогою приладу Drager. Результат — 1,16 проміле



У 43-річної жінки це вже не перший випадок такого порушення, однак належних висновків вона для себе так і не зробила. Крім того, вона не має права керування транспортним засобом, оскільки не отримувала посвідчення водія.



На порушницю інспектори склали адміністративні матеріали:

за ч. 1 ст. 121-3 (неосвітлений номерний знак на транспортному засобі) КУпАП;

за ч. 2 ст. 126 (керування автомобілем без права керування) КУпАП;

за ч. 1 ст. 130 (керування автомобілем в стані спʼяніння) КУпАП та відсторонили від керування транспортним засобом.



Варто зауважити, що 6 серпня 2018 року приблизно о 22-ій год. Наталя З. рухалась автомобілем “Ніссан” по вул. Замкова у Тернополі, але не впоралась із керуванням, наїхала на турнікет і знесла огороджу. На пропозицію працівників поліції пройти у встановленому порядку огляд на стан сп’яніння відмовилась.

Тож патрульні поліції склали відносно неї протоколи про адміністративні правопорушення: за ст. 130 КУпАП (відмова особи, яка керує транспортним засобом, огляду на стан сп’яніння відповідно до встановленого порядку), за ст. 124 КУпАП (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ч.1 ст.139 КУпАП (пошкодження дорожніх споруд).

Ще тиждень перед тим вона в’їхала в припарковане авто і втекла. Тоді обійшлась двома протоколами.