На підтримку армії платники податків Тернопільщини спрямували понад 415 млн грн військового збору

Упродовж січня-жовтня цього року до бюджету надійшло 415,6 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник десяти місяців минулого року на 43,5 млн гривень.

Лише у жовтні наші краяни сплатили 42,7 млн грн «патріотичного» збору.

Принагідно нагадуємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.