Жадібність породжує бідність, – головний поліцейський Тернопільщини про новий вид шахрайства
Жадібність породжує бідність, начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко застерігає жителів області від нового шахрайства, яке набирає обертів. Схема полягає в тому, що аферисти розсилають людям повідомлення з пропозицією підзаробити в Інтернеті. Умови легкі – потрібно переглядати відео в TikTok, Instagram, YouTube, ставити вподобайки, писати коментарі, ширити їх. Погодьтеся, пропозиція приваблива. Але не все так просто. Аферисти входять в довіру до людей та видурюють у них гроші.
- Маємо останній такий випадок. За один день жителька Тернополя втратила 80 тисяч гривень, спокусившись на легкий заробіток. Жінка мала ставити вподобайки під відео та ширити різний контент. Проте основна вимога – щоб отримати завдання, вона мала вкласти власні кошти, які їй обіцяли повернути з відсотками. Спочатку вона внесла 300 гривень, їй на картку прийшло 400. Щоразу суми зростали, як і азарт тернополянки. Вона «інвестувала» у справу не лише свої особисті заощадження, а й гроші з кредитної картки, – розповідає поліцейський.
Запам’ятайте, безкоштовний сир буває лише у пастці. Просто так платити вам ніхто не буде. За пропозиціями про швидкий та легкий дохід завжди стоять шахраї.
- Моя вам порада: не шукайте халявного заробітку, особливо в інтернеті. Не існує такої роботи, де переглядають відео, ставлять вподобайки і отримують за це гроші, – наголошує Сергій Зюбаненко.