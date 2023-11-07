Жадібність породжує бідність, – головний поліцейський Тернопільщини про новий вид шахрайства

Жадібність породжує бідність, начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко застерігає жителів області від нового шахрайства, яке набирає обертів. Схема полягає в тому, що аферисти розсилають людям повідомлення з пропозицією підзаробити в Інтернеті. Умови легкі – потрібно переглядати відео в TikTok, Instagram, YouTube, ставити вподобайки, писати коментарі, ширити їх. Погодьтеся, пропозиція приваблива. Але не все так просто. Аферисти входять в довіру до людей та видурюють у них гроші.