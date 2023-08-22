На розвиток територіальних громад Тернопілля землевласники спрямували майже 319 млн грн земельної плати

Упродовж січня-липня цього року платники податків Тернопільщини забезпечили надходження плати за землю в сумі 318 млн 778,2 тис. гривень. Це перевищило надходження січня-липня минулого року на 106,2 млн гривень.

Більша частина цього платежу – внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 236,7 млн грн плати за землю, що на 47,5 млн грн більше, ніж за сім місяців минулого року.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши майже 82 млн грн плати за землю. Це на 58,8 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Нагадаємо, надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.