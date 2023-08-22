Величезний страх Михайла Головка: чи позбавлять сьогодні посади голову облради?

Михайло Головко зараз у великому страху. Голова облради, якого звинувачують в отриманні хабара у 600 тисяч гривень, боїться втратити посаду. Через це він навіть достроково вийшов з відпустки.

Учорашня демонстративна обструкція на засіданні погоджувальної ради, коли фактично усі депутати, крім «свободівців», одразу покинули зібрання, щойно туди прийшов Головко, продемонструвала, що голова ради втратив. Не авторитет, бо його і так не особливо й було. А вплив. Учорашні події продемонстрували, що Головку в раді уже не раді. Як ми і прогнозували, охочих і амбітних порулити в раді не забракло, а отже, поки що чинний голова уже став тягарем, якого треба спекатися.

Це прекрасно розуміє і сам Головко, який і не став сидіти у відпустці до 24 серпня, як було заплановано, а вже вчора з’явився на роботі. Напевне, сьогоднішній сесії передували численні перемовини, та те, з яким завзяттям Головко сьогодні вранці переніс сьогоднішню сесію на невизначений термін і хутко втік із зали пленарних засідань, свідчить, що домовитися наразі не вийшло.

Депутати таки наполягали на проведенні сесії, загалом їх сьогодні зібралося 34. Та оскільки Головко з самого ранку переніс сесію через брак кворуму (на момент його появи в залі було лише 10 депутатів), то нинішнє пленарне засідання вже б не мало юридичних наслідків. А на ньому, цілком ймовірно, могло постати питання відставки Михайла Головка.

Депутатка Вікторія Кривоніс сьогодні чітко озвучила цю пропозицію з трибуни. А вчора вона написала емоційний пост, в якому закликала депутатів відправити підозрюваного в політичне небуття.

«22 серпня має відбутись сесія Тернопільської обласної ради, де депутати повинні достроково звільнити з посади Голови Тернопільської обласної ради пана Головка, відправити його в “політичне забуття” і таким чином завершити цю ганебну історію, яка дискредитує всю владу на Тернопільщині. Якщо в депутатів не вистачить на це сміливості, то вони “підуть на дно” разом з ним!», – вказала у своєму дописі депутатка.

Після того, як депутати зрозуміли, що своїм ранковим рішенням Головко обвів їх довкола пальця, постало питання, що робити. Народні обранці вирішили повернути голову ради в залу.

«Я не знаю, яким чином його запрошувати. Чи всім гуртом просити-молити, посилати за ним поліцію, що робити? Тут є люди з апарату облради? Хай його запросять, а ми почекаємо. Хай його приведуть. За шкірку, в’язаним, розв’язаним», – сказала у мікрофон Вікторія Кривоніс.

Заступник голови облради Володомир Болєщук, який виконував обов’язки керівника ради за відсутності Головка, запропонував замість сесії провести збори депутатів. А депутат Віталій Шафранський закликав присутнього голову ТОВА Володимира Труша самому скликати сесію.

Врешті депутати та журналісти вирушили із сесійної зали в кабінет голови облради. І там Михайло Головко вкотре продемонстрував, що приховувати йому є що. Зустрітися він погодився лише з депутатами, але без присутності журналістів. Щоб знову спробувати все «підкилимнопорішати». Що він готовий обіцяти і чим самим підкуповувати представників різних фракцій наразі невідомо. Зрозуміло, що на поступки доведеться йти надто суттєві, адже вчорашні події продемонстрували, що з Головком уже не надто рахуються.

І зараз власне питання, чи потрібні політикам з інших таборів оті поступки, якщо вони можуть самі взяти важелі правління у свої руки. Так, тоді потенційно з часом дуже багато «свободівців» можуть залишитися без посад у «хлібних» комунальних підприємствах, від яких фактично немає для громади жодної користі. Єдина користь – на цих посадах отримують зарплати родичі та знайомі високопосадовців, при цьому подекуди навіть з’являючись на роботі лиш зрідка. У разі зміни голови облради просто дещо зміниться склад отих трутнів.

Врешті депутати у кабінеті голови облради таки змусили Головка провести сьогодні сесію. Вона відбудеться після 13 год. Тепер найбільша інтрига – чи голосуватимуть під час неї за відставку керівника ради? Чи все ж «підкилимні» домовленості на Тернопільщині не побороти?