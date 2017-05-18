У Тернополі розширять дорогу до лікарні

Цього року у Тернополі заплановано відремонтувати ряд доріг, однією з яких стане проїжджа частина на вул. Клінічна. Зі слів очільника Тернополя, там облаштують дві смуги для руху автомобілів та передбачено окремо облаштування місць для паркування авто.

«Спочатку було заплановано провести капітальний ремонт дороги в межах існуючої смуги, проте, поспілкувавшись з мешканцями та представниками обласної університетської лікарні, було вирішено внести певні корективи у проектно-кошторисну документацію. Зокрема, облаштувати тротуар, дві проїжджі смуги та місця для паркування авто, – розповідає Сергій Надал. – Таким чином, рух на цій ділянці стане більш зручнішим, як для власників авто, так і для пішоходів».

Ремонт дороги на вулиці Клінічній планують завершити до середини літа.