На Теребовлянщині внаслідок ДТП травмовано 2 малолітніх дітей

23 квітня о 08:50 год. водій автомобіля “ВАЗ 2107», 1991 р.н., житель с. Бурканів Теребовлянського р-ну, рухаючись по автодорозі «Городище-Зарваниця-Бучач», в напрямку с.Зарваниця, в межах населеного пункту с.Вишнівчик, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням на повороті і здійснив наїзд на металеву огорожу, однак продовжуючи рух, здійснив наїзд на двох малолітніх пішоходів, які в цей момент по узбіччі прямували до школи. Навіть це не зупинило водія, адже він й надалі продовжив рух, після чого його транспортний засіб перекинувся та зупинився на узбіччі проїзної частини в зустрічному напрямку.

Дана пригода вражає тим, що з моменту зіткнення транспортного засобу «ВАЗ 2107» із перешкодою та до остаточного місця зупинки близько 200м. та відсутній будь-який гальмівний шлях.

Винуватець даної дорожньо-транспортної пригоди не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції, так як в 2014 році він, перебуваючи за кермом цього ж автомобіля, скоїв наїзд на пішохода та з місця події втік.

За попередніми даними водій тверезий, однак з підозрою епілептичного приступу.

Потерпілими у дорожньо-транспортній пригоді являються дві малолітні школярки 3 та 5 класів, одна з яких, з діагнозом: політравма, ЗЧМТ, струс головного мозку, переломом обох кінцівок середньої третини правої гомілки, забій правого ліктьового суглобу, доставлена у травматологічне відділення місцевої лікарні. За життя іншої дитини, на даний час борються медики. Вона отримала важкі тілесні ушкодження.

По даному факту відкрито кримінальне провадження. Автомобіль «ВАЗ 2107» поміщений на арешт майданчик Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області. Триває слідство.

Поділіться:









