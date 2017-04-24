На Тернопільщині вже 4 колишніх поліцейських відповідатимуть за неподані е-декларації

Прокуратурою Тернопільської області спільно з Управлінням внутрішньої безпеки у Тернопільській області Департаменту внутрішньої безпеки Головного управління Національної поліції України встановлено факти неподання е-декларацій чотирма колишніми працівниками поліції.

Як уже повідомлялось, минулого тижня прокуратурою області розпочато досудове розслідування за ознаками скоєння кримінального правопорушення колишніми працівниками поліції за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації). Додаткова перевірка виявила ще 2 аналогічні факти. Отож, триває розслідування щодо чотирьох колишніх працівників поліції.

Довідково: Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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