На Теребовлянщині внаслідок перекидання автомобіля, пасажир випав з салону та травмувався

08 травня о 22:25 водій автомобіля марки « Daewoo Lanos», рухаючись автодорогою «Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ» поблизу с.м.т.Дружба не справився з керуванням, з’їхав на узбіччя та допустив перекидання транспортного засобу. Під час даної пригоди 37 річний пасажир випав із салону автомобіля та отримав травми у вигляді: ЗЧМТ, струс головного мозку, стороннє тіло в лівому плечі. Останній госпіталізований в місцеву лікарню і після надання медичної допомоги, загрози його життю на даний час не має.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди з’ясує слідство.

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