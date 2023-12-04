На Тернопільщині автомобіль злетів у кювет, а його водій сильно травмувався

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 грудня в с. Трибухівці Чортківського району. Близько 09.00 годин водій автомобіля «Volkswagen Sharan» не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Внаслідок аварії 58-річний водій травмувався та не зміг самостійно вибратись з транспортного засобу. Щоб вивільнити керманича з понівеченого автомобіля залучались місцеві рятувальники, які й передали потерпілого медикам. Чоловіка, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Чортківську лікарню.

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