12:26 | 4.12.2023
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На Тернопільщині автомобіль злетів у кювет, а його водій сильно травмувався

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 грудня в с. Трибухівці Чортківського району. Близько 09.00 годин водій автомобіля «Volkswagen Sharan» не впорався з керуванням та злетів у кювет.
Внаслідок аварії 58-річний водій травмувався та не зміг самостійно вибратись з транспортного засобу. Щоб вивільнити керманича з понівеченого автомобіля залучались місцеві рятувальники, які й передали потерпілого медикам. Чоловіка, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Чортківську лікарню.

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