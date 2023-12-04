На Чортківщині в перший день зими через морози ледь не загинули двоє людей

1 грудня, орієнтовно о 15.30 годин, в Борщівську міську лікарню привезли чоловіка, в якого було загальне переохолодження організму.

Як стало відомо «Погляду», нещасний випадок стався в с. Мушкатівка Борщівської територіальної громади Чортківського району, де поряд з власним будинком місцеві жителі знайшли свого односельця. Вони й викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Медики встановили, що у 71-річного чоловіка, окрім переохолодження, ще й пневмонія.

Майже одночасно з цим, схожий випадок стався в с. Росохач Чортківської територіальної громади. Тут, на власному подвір’ї, ледь не замерз 55-річний місцевий житель. Чоловіка госпіталізували в Чортківську міську лікарню. Медики діагностували у потерпілого обмороження стопи ІV ступеня, а також гангрену пальців цієї ж стопи.

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