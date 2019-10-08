На Тернопільщині через ДТП стався витік газу

7 жовтня 2019 року в с. Кривче по вул. Центральній, сталося ДТП : автомобіль ДЕО ЛАНОС зіткнувся з грузовим великогабаритним автомобілем марки DAF, внаслідок чого стався витік газу та розлив мастильних матеріалів на проїжджу частину. Травмованих та загиблих на даній події немає.

Черговим караулом рятувальників було відключено акумуляторну батарею автомобіля, здійснено перекриття вентеля газового балона легкового автомобіля, пролив моторного відсіку та проїжджої частини дороги, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

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