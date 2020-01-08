Затримали грабіжника, який пограбував храм у Ланівцях

Зловмисника, причетного до крадіжки з храму, затримали ланівецькі поліцейські. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ слідчі Ланівецького відділення поліції розпочали щодо 29-річного жителя Франківщини. Зловмисник проник до храму у райцентрі.

Подія сталася у грудні 2018 року. Вночі у храмі спрацювала сигналізація і поліцейські оперативно виїхали на виклик. Зловмисника, котрий проник до приміщення церкви шляхом віджиму пластикового вікна, тоді взяли на місці крадіжки. Проте суд відпустив франківчанина під особисте зобов’язання.

Два роки зловмисник перебував у розшуку. Днями поліцейські затримали його. Сьогодні суд знову обиратиме підозрюваному міру запобіжного заходу. Правоохоронці клопочуть про взяття під варту. Досудове розслідування триває.