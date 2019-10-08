На Тернопільщині знайшли одну з найбільш відомих і шанованих святинь Польщі і Центральної Європи – Чорну Мадонну

Знімаючи нову програму і шукаючи історію про костел Діви Марії у Великому Ходачкові, засновник благодійного фонду “Пам’ять і любов” Андрій Савчук із групою волонтерів віднайшов ікону Марії Божої Ченстоховської.

Згідно з розповіді місцевої жительки Еміліани Пахолок, костел в середині не був розмальований. Мав два бічних вівтарі, декілька скульптур святих. У святкові дні звучав орган. По центру у вівтарній частині була розміщена ікона Марії Божої Ченстоховської.

Згідно енциклопедичних даних, Ченстоховська ікона Божої Матері – чудотворна ікона Богородиці, написана, за переказами, євангелістом Лукою в Єрусалимі на кришці стола Святого сімейства, в Сіонській світлиці. Одна з найбільш відомих і шанованих святинь Польщі і Центральної Європи. Шанується однаково католиками та православними. Через темний відтінок обличчя також відома як «Чорна Мадонна».

Ікона пишеться із кількома порізами на обличчі, отриманих, ймовірно, від удару шаблею. Ікона, яку віднайшли волонтери написана в 1881 році. Навіть копії цього образу вважаються чудотворними. В Україні найвідомішими є: – Буцнівська чудотворна ікона Божої Матері — зберігається в церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії в селі Буцневі Тернопільського району Тернопільської області (Україна). – Чудотворна ікона Матері Божої Тиврівської — зберігається в Костелі св. Архангела Михаїла (Тиврів, Вінницька область, Україна). – Чудотворна ікона «Цариця Карпат», знаходиться у Гошівському монастирі (Ясна Гора, Карпати). Великоходачківську ікону Ченстоховської Богоматері після приходу комуністів переховувала родина Еміліани Пахолок. Після отримання незалежності України, святиню передали до церкви. Надіємось після відновлення костелу ікона знову займе своє місце у храмі і зустрічатиме прочан.