На Тернопільщині чоловік через чужі «цінні закрутки» ледве не сів грати

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргупредставника потерпілої Алли Ц. на вирок Кременецького районного суду від 8 червня 2023 року.

Як встановлено районним судом, 26 лютого 2022 року, Сергій І., перебуваючи в житловому будинку батьків своєї співмешканки в с. Гаї Кременецького району, приблизно о 6-ій год. ранку перебуваючи на горищі, під дашком знайшов скляні банки, закриті металевими кришками, в яких потерпіла зберігала грошові кошти та золоті вироби. Обвинувачений відкрив одну з банок, дістав 400 доларів США та залишив місце злочину. Надалі, у період із 26 лютого по 22 жовтня 2022 року Сергій І. неодноразово піднімався на горище, діставав із банок грошові кошти в іноземній валюті та розпоряджався ними на власний розсуд. Своїми умисними діями Сергій І. спричинив потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 210 тис. 971 грн.

Вироком Кременецького районного суду від 8 червня 2023 року Сергія І. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану), та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Проте суд знайшов за можливе застосувати до нього ст. 75 КК України та звільнити від відбування покарання зі встановленням іспитового строку терміном на 3 роки і покладанням обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Також судом задоволено цивільний позов потерпілої та стягнуто з Сергія І. на її користь 180 тис. грн відшкодування матеріальної шкоди, 20 тис. грн – моральної шкоди і 10 тис. грн понесених нею витрат на правову допомогу.

До відома: санкція ч. 4 ст. 185 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Не погодившись із призначеними покараннями, представник потерпілої подав апеляційну скаргу та просив вирок скасувати і винести новий, яким призначити Сергію І. покарання у виді 5 років позбавлення волі. Апелянт зазначив, що обвинувачений завдану шкоду потерпілій не відшкодував, а розкаявся не щиро, лише формально визнав свою вину, тому застосовувати до нього ст. 75 КК України недоцільно.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, перевіривши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що судом першої інстанції призначене справедливе покарання, необхідне і достатнє для виправлення Сергія І. та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Так, звільняючи обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, районний суд правильно врахував, що хоча Сергій І. вчинив тяжкий злочин, але до кримінальної відповідальності притягувався вперше, за місцем проживання характеризувався позитивно, офіційно працевлаштований, в суді апеляційної інстанції пояснив, що бажає щомісячно відшкодовувати завдану шкоду. Також місцевий суд зважив на обставини, що пом’якшили покарання: визнання ним вини, щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину, часткове відшкодування спричиненої шкоди, врахував і відсутність обтяжуючих покарання обставин.

Таким чином, районний суд обґрунтовано обрав Сергію І. покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті обвинувачення і звільнив його від відбування покарання з випробуванням, встановивши 3 роки іспитового строку.

Крім того, місцевий суд врахував, що впродовж розгляду судового провадження Сергій І. давав визнавальні показання та не оспорював фактичних обставин його вчинення, що дозволи суду розглянути провадження в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України. Таким чином, обвинувачений сприяв здійсненню правосуддя, а отже, і розкриттю злочину.

Зважаючи на наведене, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу представника потерпілої Алли Ц. залишила без задоволення, а вирок Кременецького районного суду від 8 червня 2023 року – без зміни.