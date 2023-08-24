Понад 183 млн грн податку на нерухоме майно отримали місцеві бюджети Тернопільщини

Упродовж семи місяців цього року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля 183,8 млн гривень. Це на 101млн грн, тобто більш, ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості – юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю 101,8 млн грн податку на нерухоме майно, що на 23,1 млн грн більше, ніж у січні-липні2022 року.

Жителі області – фізичні особи перерахували за нерухомість протягом семи місяців року майже 82 млн грн цього платежу. Торік сума була на 78 млн грн меншою.

Нагадаємо, надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставку податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.