Прочан УПЦ МП на Тернопільщині чекають поліцейські та мітингувальники

Колона парафіян Української православної церкви московського патріархату йде хресною ходою до Почаївської лаври. Вони наближаються до межі Тернопільської області. 24 серпня, станом на 21:30, вони ще не залишили територію Хмельниччини. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Серед прочан чоловік з Рівненщини, який представився Суспільному, як “Раб Божий”. Розповідає, загалом колона йде вже 6 днів, а він приєднався день тому. Каже, ходу сповільнює те, що в деяких населених пунктах їх не пропускають.

“Якщо Бог попустить — то й під ліжком знайдуть, заб’ють і та ракета й туди прилетить, не сховаєшся. Але якщо ти віриш, що тебе захистить —то й захистить. Якщо буде така участь, що десь загинеш — значить то Бог так розпорядився”.

Прочани УПЦ МП йдуть до Почаєва. Фото: Суспільне Тернопіль

На Лановеччині колону прочан чекають поліцейські та мітингувальники з Тернопільщини.

“Ми за Україну. Ми проти ворожої ходи, яка зараз рухається з Ямполя, що знаходиться в Хмельницькій області в нашу Тернопільську область. Ми проти цієї ходи, тому що в нас війна. Російсько-українська, якщо люди ще пам’ятають. І це є дуже велика небезпека для України. Тому що ми не знаємо, хто серед них”, — каже жителька Шумська Олена Ходюк.

Олена Ходюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, пішу ходу паломників Української православної церкви московського патріархату до Почаївської лаври заборонили.



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