На Тернопільщині готують до продажу очисні споруди

РВ ФДМУ по Тернопільській області повідомляє про включення до Переліку об’єктів незавершеного будівництва державної власності, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, ще одного об’єкта – очисні споруди в м. Бережани, що перебувають на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

До складу ОНБ входять:

– адміністративно-побутовий та виробничо-допоміжний корпус з теплим переходом; споруда решіток; котельня; хлораторна; блок фільтрів та виробничо-допоміжні приміщення; блок ємкостей; водонапірна башня; піскові бункера (м. Бережани, вул. Лесі Українки, 33);

– будівля очисних споруд, підвал (м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 73).

Більш докладну інформацію щодо об’єкта можна отримати за телефоном (0352) 25-04-87.