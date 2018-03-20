У Тернополі відкривається Молодіжний центр!

Молодіжний центр відкривається! Так-так нарешті настав той день, “коли ті ремонти закінчилися” і ми можемо

Разом творити Молодіжний центр! Разом творити можливості для молоді!.

Вже завтра розпочнуться заходи з нагоди відкриття

– Лекторій: “Психологія стосунків”

– Тренінг “Як створити громадську організацію?”

– Швидкі побачення

– Круглий стіл “Молодіжний центр як платформа для комунікацій”

– Нетворкінг – неформальне спілкування

– Лекторій: “Освітній табір SPACE або як втіли власний проект”