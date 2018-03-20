У Тернополі відкривається Молодіжний центр!
Молодіжний центр відкривається! Так-так нарешті настав той день, “коли ті ремонти закінчилися” і ми можемо
Разом творити Молодіжний центр! Разом творити можливості для молоді!.
Вже завтра розпочнуться заходи з нагоди відкриття
– Лекторій: “Психологія стосунків”
– Тренінг “Як створити громадську організацію?”
– Швидкі побачення
– Круглий стіл “Молодіжний центр як платформа для комунікацій”
– Нетворкінг – неформальне спілкування
– Лекторій: “Освітній табір SPACE або як втіли власний проект”