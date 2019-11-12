На Тернопільщині крадуть не тільки автомобілі, але й підводи

Викрадають не тільки автомобілі, а й підводи – у цьому переконався мешканець району.

До правоохороців Збаразького відділення поліції звернувся житель села Колодно. Розповів, що невідомий зловмисник викрав у нього коня та підводу. Гужовий транспорт чоловік залишив на дорозі, поблизу сільської крамниці.

Поліцейські оперативно розшукали підозрюваного у злочині. Ним виявився односельчанин потерпілого. Крадіжці передувала випивка, а згодом і суперечка. Товариш хотів продовжити гулянку, а власник підводи відмовився та поїхав додому. Вже дорогою зупинився біля крамниці, а знайомий, обурений відмовою, дійшов туди пішки. Побачив коня і вирішив помститися. Сів на віз та поїхав. Спочатку хотів податися ще кудись випивати та зрештою приїхав на власне господарство та подався спати. Там його і розшукали поліцейські.

Підводу правоохоронці повернули господарю, а її крадій відповідатиме за скоєне. Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 185 КК України.