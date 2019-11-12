12:07 | 12.11.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині крадуть не тільки автомобілі, але й підводи

Redaktor 2 Views Прокоментуй!

Викрадають не тільки автомобілі, а й підводи – у цьому переконався мешканець району.

До правоохороців Збаразького відділення поліції звернувся житель села Колодно. Розповів, що невідомий зловмисник викрав у нього коня та підводу. Гужовий транспорт чоловік залишив на дорозі, поблизу сільської крамниці.

Поліцейські оперативно розшукали підозрюваного у злочині. Ним виявився односельчанин потерпілого. Крадіжці передувала випивка, а згодом і суперечка. Товариш хотів продовжити гулянку, а власник підводи відмовився та поїхав додому. Вже дорогою зупинився біля крамниці, а знайомий, обурений відмовою, дійшов туди пішки. Побачив коня і вирішив помститися. Сів на віз та поїхав. Спочатку хотів податися ще кудись випивати та зрештою приїхав на власне господарство та подався спати. Там його і розшукали поліцейські.

Підводу правоохоронці повернули господарю, а її крадій відповідатиме за скоєне. Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно статті 185 КК України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *