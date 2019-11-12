150 годин громадських робіт відробить мешканець Чортківщини за те, що побив сусіда

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Володимира С. на вирок Чортківського районного суду від 7 червня 2019 року.

Як встановлено місцевим судом, 30 грудня 2017 року, опівночі, 35-річний Володимир С., перебуваючи за місцем проживання Б. у с. Нагірянка Чортківського району, вступив у словесну суперечку з господинею та її знайомою, Галиною , під час якої умисно заподіяв їм легкі тілесні ушкодження.

8 січня 2018 року, пізно ввечері перебуваючи у кафе “Мрія” с. Нагірянка, обвинувачений вступив у словесну суперечку з неповнолітнім Ж., в ході якої наніс йому удари по обличчю, заподіявши легкі тілесні ушкодження.

Вказані дії Володимира С. судом кваліфіковано як заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження, тобто, злочин, передбачений ч.1 ст. 125 КК України, та заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, тобто, злочин, передбачений ч.2 ст. 125 КК України, та призначено покарання у виді 150 годин громадських робіт. Також із засудженого на користь потерпілих стягнуто по 3 тис. грн моральної шкоди та 7 тис. грн. – на користь законного представника неповнолітнього Ж.

Не погодившись із вироком суду, захисник засудженого подав апеляційну скаргу та просив цей вирок скасувати, Володимира С. визнати невинуватим та виправдати у зв’язку з недоведеністю його вини.

Заслухавши доповідь судді Тернопільського апеляційного суду, доводи обвинуваченого, його захисника та думку прокурора, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до переконання, що висновки суду першої інстанції зроблено на підставі повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх фактичних обставин кримінального провадження, дії Володимира С. належно оцінено та вірно кваліфіковано.

При призначенні покарання засудженому враховано тяжкість наслідків, а саме, що легкі тілесні ушкодження спричинені двом особам та неповнолітньому. З урахуванням наведеного колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.