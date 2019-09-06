На Тернопільщині ледь не загинули двоє жителів Чернівецької області

Аварія сталась 5 серпня на перехресті автомобільних доріг між селами Біла та Чистилів Тернопільського району. Близько 14.00 годин, водій автомобіля «Mercedes Sprinter», не впорався з керування та допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Volvo». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались двоє жителів с. Корчинці Чернівецької області: 24-річний водій «Mercedes Sprinter» та його 48-річний пасажир. Потерпілих, із численними травмами різного ступеня важкості, госпіталізовано в Тернопільську Університетську лікарню

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