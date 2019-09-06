За «гріхи» влади Тернополя розраховуються землями громади?

Шановна громадо, а Ви знали, що в Тернополі біля самого ставу можна отримати присадибну ділянку? Щоправда так щастить далеко не всім: http://t-v.te.ua/…/miskrada-viddala-she-odin-klaptik-zeml…/…

Як бачимо міська влада невтомно продовжує свою улюблену справу – дерибан земель громади, цинічно порушуючи Закони України.

Присадибні ділянки надані працівникам поліції в районі Тернопільського ставу, площею до 10 сотих, розміщені в зоні змішаної багатоповерхової забудови хоча розміщення там садибних будинків не дозволяється містобудівною документацією. Відповідно до ст. 21 Земельного кодексу України: наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам; відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною; ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ відповідно до закону громадян та юридичних осіб, ВИННИХ у порушенні порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.

Виникає питання: чому одразу не надали ділянки під багатоквартирну забудову? Чому пішли на грубе порушення, яке можна опротестувати в суді?

На наш погляд все можна просто пояснити: пан мер і команда хотіли, щоб дані ділянки попали безоплатно саме до потрібних людей. Адже 0,1 га – це максимальна норма безплатної передачі у власність земельної ділянки у містах під будівництво житлового (садибного малоповерхового) будинку з господарськими будівлями, на яку має разове право кожен громадянин України. Щоправда такі щедроти мера і міськради чомусь звичайних жителів оминають.

За схожими корупційними схемами міська влада на чолі з мером десятки, а може уже сотні разів обходили обов’язкові аукціони по продажу земельних ділянок, на яких потім зводились багатоквартирні будинки.

Не можна оминути ще один важливий факт, а саме значну небезпеку для десятків тисяч тернополян, адже ділянки під садибну забудову розміщені впритул до зони суворого режиму охорони Тернопільського водозабору. Саме там розміщено 14 свердловин, які живлять чверть міста питною водою. Крім того, ділянки розміщені у другій зоні санітарної охорони, де навіть розорювати ділянку заборонено!

Як бачимо дане рішення б’є всі рекорди з грубих порушень і вирізняється навіть на фоні постійного дерибану земель громади Тернополя. Але для всього є причина. На наш погляд, усе можна пояснити розслідуваннями по аналогічних правопорушеннях мера та його підопічних, які роками ведуть правоохоронні органи. Про одну із таких справ ми уже писали.

Напевно, щоб розслідування так і не були доведені до логічного завершення, а окремі взагалі не були розпочаті, доводиться «ділитись» землями громади. Але зважаючи на зростаючі апетити міських чиновників такі «історії» матимуть свої продовження і лише небайдужість тернополян зможе покласти цьому край.