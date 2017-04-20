Світ крізь фехтувальну маску: Тернопіль приймає всеукраїнські змагання з фехтування

Всеукраїнські змагання з фехтування, присвячені пам’яті заслуженого тренера України Валентина Лемке, стартували сьогодні у ДЮСШ №2 м. Тернопіль. Триватимуть змагання три дні.

Як повідомив начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту Тернопільської ОДА, чемпіон світу з жиму лежачи Віктор Мацикур, чемпіонат відбувається у відкритому форматі. Цього року приїхали команди зі Львова і Хмельницького.

Досьє. Валентин Лемке народився 23 червня 1936 року в Києві. У 1958 році закінчив вищу школу тренерів, а у 1968 році – Київський державний інститут фізичної культури. Звання “Майстер спорту СРСР” присвоєно у 1968 році, у 1964 році – “Почесний майстер спорту СРСР”, з 1975 року – Заслужений тренер України з фехтування. Шестиразовий чемпіон України, став чемпіоном СРСР серед юніорів у 1958 році. Призер Спартакіади народів СРСР 1959 року. Багаторазовий чемпіон ДСТ “Авангард”, “Буревісник”, ВЦРПС. З 1973 по 1992 рік працював у Тернопільському ДСТ “Спартак” та СТ “Україна”. За період роботи підготував 20 майстрів спорту.

Фото Віктора Мацикура.