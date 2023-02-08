На Тернопільщині лікарям пропонують зарплату до 22,5 тис. грн

На 01.02.2023 роботодавці, які працюють у сфері охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги Тернопільщини, мають 92 вакансії.

Найвища зарплата – 22,5 тис. грн – у лікарів-психіатрів, 19-20 тис. грн – у лікарів: дерматовенеролога, ортопеда-травматолога, невропатолога, невролога дитячого, отоларинголога, медицини невідкладних станів, функціональної діагностики, лаборанта, фізіотерапевта, ендоскопістів, невропатологів, рентгенологів, педіатрів, хірургів, анестезіологів, інфекціоністів. 16-18 тис. грн на місяць роботодавці готові платити лікарям: онкологу, кардіологу, фізичної та реабілітаційної медицини, серцево-судинним хірургам, офтальмологам.

У сфері медицини Тернопільської області також потрібні лікарі: терапевти, акушери-гінекологи, УЗД, уролог, загальної практики – сімейні лікарі.

Є робота для медсестер (медбратів), фельдшерів невідкладних станів, масажистів, медичного директора, ерготерапевтів.

Якщо у Вас немає відповідної освіти , за спрямуванням служби зайнятості професію молодшої медсестри з догляду за хворими можна здобути в Заліщицькому ВПУ та в Івано-Франківському, Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Термін навчання 3 місяці.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.