На Тернопільщині лікарям пропонують зарплату до 22,5 тис. грн
Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках, особливо у теперішній час.
На 01.02.2023 роботодавці, які працюють у сфері охорони здоров’я та наданні соціальної допомоги Тернопільщини, мають 92 вакансії.
Найвища зарплата – 22,5 тис. грн – у лікарів-психіатрів, 19-20 тис. грн – у лікарів: дерматовенеролога, ортопеда-травматолога, невропатолога, невролога дитячого, отоларинголога, медицини невідкладних станів, функціональної діагностики, лаборанта, фізіотерапевта, ендоскопістів, невропатологів, рентгенологів, педіатрів, хірургів, анестезіологів, інфекціоністів. 16-18 тис. грн на місяць роботодавці готові платити лікарям: онкологу, кардіологу, фізичної та реабілітаційної медицини, серцево-судинним хірургам, офтальмологам.
У сфері медицини Тернопільської області також потрібні лікарі: терапевти, акушери-гінекологи, УЗД, уролог, загальної практики – сімейні лікарі.
Є робота для медсестер (медбратів), фельдшерів невідкладних станів, масажистів, медичного директора, ерготерапевтів.
Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості професію молодшої медсестри з догляду за хворими можна здобути в Заліщицькому ВПУ та в Івано-Франківському, Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Термін навчання 3 місяці.
Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Також деякі категорії громадян можуть отримати безкоштовний ваучер для проходження професійного навчання за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство».