Как легально покупать и продавать биткоин и другие криптовалюты за наличные?

Криптовалюты считаются одним из лучших инвестиционных активов. Потенциал роста их курсов измеряется сотнями и тысячами процентов. Они входят в нашу повседневную жизнь и используются в расчетах десятками стран мира. Рассказываем, где лучше их покупать и продавать.

Обменники

Лучший способ трансакций с криптой. Надежные сервисы вроде Бест Обмен дают гарантию безопасности трансакций. В отличие от бирж, которые успели засветиться в скандалах с банкротствами, мошенничеством и раскрытием персональных данных пользователей, обменники сохраняют безупречную репутацию.

Один из главных плюсов такого способа — возможность покупки криптовалют за наличные. К примеру, Best Obmen позволяет покупать Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana и другие виртуальные монеты за гривны, евро, доллары США, турецкие лиры, казахстанские тенге и чешские кроны.

Операции в обменниках проводятся автоматически. Это сокращает время выполнения трансакций до минут и секунд. Кроме того, такой способ обработки заявок значительно уменьшает количество ошибок, вызванных «человеческим фактором».

Биржи

Преимущество этих площадок — в изобилии инструментов для заработка. Здесь доступны спотовая торговля, фьючерсы с кредитным плечом, деривативы и стейкинг — аналог традиционных депозитов. Однако нужно помнить, что любые виды трейдинга связаны с риском — вы можете потерять все инвестированные средства.

Биржи также работают с наличными. Однако обмен доступен только в тех странах, где открыты их физические пункты обслуживания клиентов. Крупнейшие операторы вроде Binance и Huobi не предоставляют таких услуг. Кроме того, в последнее время криптобиржи пользуются негативной репутацией. Стоит вспомнить скандалы с FTX и Alameda Research, которые затронули сотни тысяч пользователей.

P2P-торговля

Под этим термином подразумевают обмен активами между физическими лицами, без посредников. Плюс — возможность устанавливать собственные условия, которые не зависят от биржевых котировок и правил обслуживания площадок. Вы можете использовать наличные, банковские карты и даже любые законные товары, которые есть в вашем распоряжении.

Главный недостаток — отсутствие каких-либо гарантий. Всегда есть вероятность столкнуться с мошенничеством, потеряв все средства. Конечно, существуют специальные площадки для P2P-торговли, которые следят за законностью операций, однако они взимают комиссионные платежи и устанавливают жесткие ограничения.