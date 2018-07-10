На Тернопільщині літали мотоцикли (фото)

У Бучачі відбувся двохденний відкритий особисто-командний Чемпіонат з мотокросу з мотоциклетного кросу серед юніорів та підлітків.

Два гарячих та насичених подіями дні були сповненні відчуттями драйву та захоплення, які може подарувати тільки мотоциклетний спорт. Для Бучацького району – це великий крок уперед в плані зміцнення авторитету та розвитку спортивних традицій.

Важливим фактором для вибору, який визначав місцем проведення саме район, стала наявність професійної траси, яку почали готувати ще з минулого року.

Впродовж кількох місяців її збільшували та ускладнювали, щоб спортсменам було цікавіше змагатись.

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснювалося Українською Мотоциклетною Асоціацією. В районі роботу забезпечували районний підрозділ УМА за сприяння районної державної адміністрації, районної ради, місцевих рад.

Впродовж двох днів учасники змагань серед юніорів та підлітків, а також в класах МХ2, Open, на мотоциклах з колясками та квадроциклах, аматори та ветерани подарували глядачам видовищні майстеркласи, виконані на високому професійному рівні.

Завершальним етапом свята стало нагородження переможці чемпіонату, які вкотре доказали, що спорт – це сила, витримка та професіоналізм. Переможців Чемпіонату з мотокросу привітав Народний депутат України Микола Люшняк. Також привітали призерів керівники Української Мотоциклетної Асоціаціації всеукраїнського та районного рівнів.

результати змагань:

клас 50 см.куб

Рябчук Павло- перше місце

Кудрявцев Валентин – друге місце

Ведернікова Вікторія- третє місце

клас 65 см.куб

Парніцький Назар- перше місце

Кувтун Григорій- друге місце

Гіжовський Владислав- третє місце

клас 85 см.куб

Страшків Андрій- перше місце

Якубішин Максим- друге місце

Альбещенко Сергій- третє місце

клас МХ 125 см.куб

Неруш Семен- перше місце

Цап Дмитро- друге місце

Лях Іван- третє місце

клас МХ 250 см.куб

Сазановець Артем – перше місце

клас КВАДРО

Фрунзе Ігор – перше місце

Боднарюк Сергій – друге місце

Повх Тарас – третє місце

клас МОТОЦИКЛИ З КОЛЯСКОЮ

Глущенко Артур – перше місце

Глущенко Єлісей

Горбатенко Петро – друге місце

Слободянюк Володимир

Шмат Дмитро – третє місце

Шафар Валерій

клас МХ2

Сазановець Артем – перше місце

Чернов Дмитро – друге місце

Купіна Максим – третє місце

клас OPEN

Асманов Дмитро – перше місце

Крук Олег – друге місце

Тхорик Володимир – третє місце

За інф. Бучацька районна державна адміністрація