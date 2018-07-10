На Тернопільщині літали мотоцикли (фото)
У Бучачі відбувся двохденний відкритий особисто-командний Чемпіонат з мотокросу з мотоциклетного кросу серед юніорів та підлітків.
Два гарячих та насичених подіями дні були сповненні відчуттями драйву та захоплення, які може подарувати тільки мотоциклетний спорт. Для Бучацького району – це великий крок уперед в плані зміцнення авторитету та розвитку спортивних традицій.
Важливим фактором для вибору, який визначав місцем проведення саме район, стала наявність професійної траси, яку почали готувати ще з минулого року.
Впродовж кількох місяців її збільшували та ускладнювали, щоб спортсменам було цікавіше змагатись.
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснювалося Українською Мотоциклетною Асоціацією. В районі роботу забезпечували районний підрозділ УМА за сприяння районної державної адміністрації, районної ради, місцевих рад.
Впродовж двох днів учасники змагань серед юніорів та підлітків, а також в класах МХ2, Open, на мотоциклах з колясками та квадроциклах, аматори та ветерани подарували глядачам видовищні майстеркласи, виконані на високому професійному рівні.
Завершальним етапом свята стало нагородження переможці чемпіонату, які вкотре доказали, що спорт – це сила, витримка та професіоналізм. Переможців Чемпіонату з мотокросу привітав Народний депутат України Микола Люшняк. Також привітали призерів керівники Української Мотоциклетної Асоціаціації всеукраїнського та районного рівнів.
результати змагань:
клас 50 см.куб
Рябчук Павло- перше місце
Кудрявцев Валентин – друге місце
Ведернікова Вікторія- третє місце
клас 65 см.куб
Парніцький Назар- перше місце
Кувтун Григорій- друге місце
Гіжовський Владислав- третє місце
клас 85 см.куб
Страшків Андрій- перше місце
Якубішин Максим- друге місце
Альбещенко Сергій- третє місце
клас МХ 125 см.куб
Неруш Семен- перше місце
Цап Дмитро- друге місце
Лях Іван- третє місце
клас МХ 250 см.куб
Сазановець Артем – перше місце
клас КВАДРО
Фрунзе Ігор – перше місце
Боднарюк Сергій – друге місце
Повх Тарас – третє місце
клас МОТОЦИКЛИ З КОЛЯСКОЮ
Глущенко Артур – перше місце
Глущенко Єлісей
Горбатенко Петро – друге місце
Слободянюк Володимир
Шмат Дмитро – третє місце
Шафар Валерій
клас МХ2
Сазановець Артем – перше місце
Чернов Дмитро – друге місце
Купіна Максим – третє місце
клас OPEN
Асманов Дмитро – перше місце
Крук Олег – друге місце
Тхорик Володимир – третє місце