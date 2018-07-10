Митрополит із Тернопільщини вручив військовому капелану золотого хреста з прикрасами

7 липня, у день празника Різдва св. Івана Хрестителя, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) візитував парафію с. Кам’янка, Кам’янець-Подільського деканату, Кам’янець-Подільської єпархії УГКЦ. Архиєрей очолив Божественну Літургію, освятив Хресну дорогу та вручив настоятелю храму, військовому капелану о. Ігорю Топоровському церковну нагороду – золотий хрест з прикрасами.

Нагороду вручено з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка). Вона стала знаком вдячності Церкви отцю за багатолітню душпастирську працю на Хмельниччині та для військових у зоні бойових дій.

Прес-служба архиєпархії