Знайшли тіло загиблого у Касперівському водосховищі

9 липня о 12:55 поблизу с. Касперівці Заліщицького р-ну фахівці відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області виявили та підняли на поверхню тіло громадянина 1999 року народження, мешканця с. Борівці Кіцманського району Чернівецької області, який напередодні потонув у Касперівському водосховищі.

Всього з початку 2018 року внаслідок необережного поводження на воді загинуло 25 людей, в тому числі один неповнолітній.